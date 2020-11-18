***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDesa Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Enerji 23200000 117.397,59 TRY 0,51 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889100BIST