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***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.04.2021 16:04



***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İdil YİĞİTBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Hayır
Mustafa Selim YAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Hayır
EMİNE FEYHAN YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Hayır
FEYZİ ONUR KOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı
YILMAZ GÖKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
CENGİZ EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Yoktur Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
NALAN ERKARAKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930074


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Yarım 1.495 1.534 24,33  
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