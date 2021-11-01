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***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.11.2021 15:16



***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Süleyman Sezer Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 05.04.2018 02326160600 yatirimciiliskileri@viking.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 213320-703150
İhsan Baki Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 01.11.2021 02324950000 yatirimciiliskileri@viking.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı 919583-919585




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973402


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZRGYO 2,20 20.642.312 % 10,00  
RALYH 7,15 83.215.163 % 10,00  
OSMEN 26,62 6.369.659 % 10,00  
LUKSK 51,65 28.533.286 % 9,99  
GSRAY 3,97 132.660.353 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 10,36  
Altın Gr. 550 550 -0,43  
Cumhuriyet 3.621 3.675 20,00  
Tam 3.603 3.693 16,79  
Yarım 1.741 1.786 8,13  
Çeyrek 873 893 4,06  
Gümüş.Ons 24,02 24,05 0,14  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 -0,01  
B. Petrol 84,72 84,72 1,00  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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