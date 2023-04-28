***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Göreviİdil YİĞİTBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye DeğilNALAN ERKARAKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi ÜyesiMETİN AKMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYILMAZ GÖKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi ÜyesiMEHMET AKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilHAKKI HİKMET ALTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiKEMAL SEMERCİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143120BIST