***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 1 Ocak – 30 Eylül 2020 dönemine ait finansal tablolarına göre, sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının tamamının karşılıksız kaldığı, ilgili finansal tabloların 2 numaralı dipnotunda 27/10/2020 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı çerçevesinde, TTK 376 maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Şirket'in aktiflerinin gerçeğe uygun değerleri esas alınmak üzere bir ara bilanço (TTK 376 Bilançosu) hazırlaması gereği doğmuştur.Şirketimiz Yönetim Kurulu 26/10/2020 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız ve ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanan periyodik finansal tablolar yerine geçmemek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3 maddesi kapsamında hazırlanmış bilanço ve dipnotlarının kabulüne ve bu kapsamda ilgili bilanço ve dipnotlarının 01.01.2020 – 30.09.2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan finansal tabloları ile beraber kamuya açıklanmasına karar vermiştir.Bu kapsamda, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılan değerleme çerçevesinde, Şirketimizin bilanço dışı varlığı markalarının cari değerini (42.230.000 TL) de içerir TTK md 376 bilançosu hazırlanarak ekte sunulmuştur. Şirketimizin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda özkaynağı 22.023.038 TL olarak tespit edilmiş olup bu tutar, Şirketimizin 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %52 oranında korunduğunu gösterdiğinden, TTK'nın 376'ncı maddesinde öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884423BIST