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***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

26.02.2021 23:40



***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

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Açıklamalar

                 Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 1 Ocak – 31 Aralık 2020 dönemine ait finansal tablolarına göre, sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının tamamının karşılıksız kaldığı, ilgili finansal tabloların 2 numaralı dipnotunda açıklamalara yer verilmek suretiyle 26/02/2021 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmıştır.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376 maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca Şirket'in aktiflerinin gerçeğe uygun değerleri esas alınmak üzere bir yıl sonu bilanço (TTK 376 Bilançosu) hazırlaması gereği doğmuştur.
  
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25/01/2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız ve ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanan periyodik finansal tablolar yerine geçmemek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3 maddesi kapsamında hazırlanmış bilanço ve dipnotlarının kabulüne ve bu kapsamda ilgili bilanço ve dipnotlarının 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan finansal tabloları ile beraber kamuya açıklanmasına karar vermiştir.
  
Bu kapsamda, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından marka değerleme çalışması yapılmış olup, yapılan değerleme çerçevesinde, şirketimizin bilanço dışı varlığı markalarının cari değeri 42.230.000 TL olarak tespit edilmiştir. Öte yandan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin Geçici 1'nci maddesinde 2020 yılına ilişkin olarak henüz ifa edilmemiş yabancı para yükümlülüklerinden doğan kur farklarının tamamı ile 2020 yılında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının dikkate alınmayabileceği hüküm altına alınmış olup, bu çerçevede Şirketin TTK 376 hesaplamalarında dikkate alınmayabilecek gider unsurları toplamı 21.774.953 TL'dir.
 
SPK'nın 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 Sayılı İlke Kararı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin Geçici 1'nci maddesi hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında yapılacak değerlendirme açısından özkaynakları 40.116.198 TL'ye ulaşmaktadır. Şirketin bu şekilde hesaplanan özkaynakları sermaye ve yasal yedekler toplamının %95 oranında korunduğunu gösterdiğinden, TTK'nın 376'ncı maddesinde öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Saygılarımızla. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913722


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