***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 1 Ocak – 30 Eylül 2021 dönemine ait finansal tablolarına göre, sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının tamamının karşılıksız kaldığı, ilgili finansal tabloların 2 numaralı dipnotunda açıklamalara yer verilmek suretiyle 27/10/2021 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376 maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca Şirket'in aktiflerinin gerçeğe uygun değerleri esas alınmak üzere bir ara bilanço (TTK 376 Bilançosu) hazırlaması gereği doğmuştur.Şirketimiz Yönetim Kurulu 26/10/2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız ve ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanan periyodik finansal tablolar yerine geçmemek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3 maddesi kapsamında hazırlanmış bilanço ve dipnotlarının kabulüne ve bu kapsamda ilgili bilanço ve dipnotlarının 01.01.2021 – 30.09.2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan finansal tabloları ile beraber kamuya açıklanmasına karar vermiştir.Bu kapsamda, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından marka değerleme çerçevesinde, şirketimizin bilanço dışı varlığı markalarının cari değeri 42.230.000 TL olarak tespit edilmiştir. Öte yandan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin Geçici 1'nci maddesinde 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle henüz ifa edilmemiş yabancı para yükümlülüklerden doğan kur farklarının tamamı ile 2020 yılı ve 1 Ocak – 30 Eylül 2021 döneminde tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının dikkate alınmayabileceği hüküm altına alınmış olup, bu çerçevede Şirketin TTK 376 hesaplamalarında dikkate alınmayabilecek gider unsurları toplamı 49.122.216 TL'dir.SPK'nın 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 Sayılı İlke Kararı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin Geçici 1'nci maddesi hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında yapılacak değerlendirme açısından özkaynakları pozitif 14.252.280 TL'ye ulaşmaktadır. Şirketin bu şekilde hesaplanan özkaynakları, sermaye ve yasal yedekler toplamının %34'üne tekabül etmektedir. Şirketin 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren hesap dönemi itibariyle Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi uyarınca sermayesinin karşılıksız kalması durumu, finansal rapor dipnot 20'de sunulan iyileştirici önlemler ve yıl sonuna kadar tamamlanacak olan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlık sınıfında yer alan marka varlıklarının değerleme çalışma sonuçlarını da içerecek yıllık finansal durum tablosu üzerinden değerlendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973089BIST