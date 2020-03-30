***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesindeDenetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın ve üyeliğine Sn. Yılmaz Attila'nın atanmasına,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cengiz Erol'un atanmasına,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Yılmaz Attila'nın, üyeliklere Sn. Cengiz Erol, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Süleyman Sezer'in atanmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833268BIST