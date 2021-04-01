***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere teşkiline, Komitenin dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın, üyeliklere Sn. Cengiz Erol, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Süleyman Sezer'in atanmasına, karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922639BIST