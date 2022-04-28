***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.04.2022 16:05
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Nalan Erkarakaş'ın, üyeliğe Sn. Metin Akman'ın atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Nalan Erkarakaş'ın üyeliklere Sn. Metin Akman ve Sn. Hakkı Hikmet Altan'ın atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Metin Akman'ın ve üyeliklere Sn. Nalan Erkarakaş, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Süleyman Sezer'in atanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024801
BIST
17:072.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -15,22
|Açılış
|: 2.460
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|Önceki Kapanış
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2.478
En Düşük
2.429
17:0714,8096
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|Değişim
|: 0,01%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
14,7314
17:0715,5950
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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15,6955
En Düşük
15,5141
17:07897,94
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|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 897,91
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902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SKBNK
|1,21
|245.148.449
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.699.273
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.489.663
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.971.947
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|591.602.789
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.574.950
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,84
|47.042.053
|% -8,52
|
|DAGI
|3,33
|33.672.032
|% -6,98
|
|THYAO
|40,56
|5.762.984.563
|% 0,15
|
|GARAN
|14,99
|2.080.887.617
|% 0,13
|
|AKBNK
|9,02
|1.455.374.671
|% -1,42
|
|EREGL
|33,44
|1.331.429.772
|% -2,62
|
|SISE
|17,81
|1.313.756.114
|% -0,06
|
|ALBRK
|1,28
|509.449.170
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,69
|941.786.516
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,92
|1.254.778.520
|% -0,61
|
|SKBNK
|1,21
|245.148.449
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,02
|1.455.374.671
|% -1,42
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7857
|14,8096
|% 0,01
|
|Euro
|15,5811
|15,5950
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,3066
|18,3985
|% -1,16
|
|Frank
|15,1328
|15,2240
|% -0,56
|
|Riyal
|3,9283
|3,9480
|% -0,19
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-1,64
|
|Altın Gr.
|898
|898
|0,25
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,37
|
Seans Raporu
17:07
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17:22XU100
Endeks 2, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 31, 760.00 milyon TL de
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17:21DAGI
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 757, 671 adet işlem
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17:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, VESTL, HALKB
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17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 31 kaybederek (% -1.06 ) 2, 186
-
17:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BOSSA, ELITE, UFUK, SKBNK, POLHO, GEDIK, CASA, INVEO, EGGUB, TATGD