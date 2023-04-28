***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesindeDenetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Metin Akman'ın, üyeliğe Sn. Nalan Erkarakaş'ın atanmasına,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Nalan Erkarakaş'ın üyeliklere Sn. Metin Akman ve Sn. Hakkı Hikmet Altan'ın atanmasına,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Metin Akman'ın ve üyeliklere Sn. Nalan Erkarakaş, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. İhsan Baki'nin atanmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142949BIST