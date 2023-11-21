***VKY* *AHGAZ*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
21.11.2023 11:58
***VKY******AHGAZ*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219099
BIST
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14:527.971
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 25,00
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.015
14:5228,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0660
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8062
En Düşük
28,6767
14:5231,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1024
|Açılış
|: 31,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
14:521.840,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 13,85
|Açılış
|: 1.840,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.846,72
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler14:52
|ISBTR
|690.757,50
|1.381.515
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.772,00
|67.343.249
|% 9,99
|
|MRSHL
|1.619,00
|26.823.555
|% 9,99
|
|POLTK
|13.662,50
|222.469.860
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,31
|53.242.041
|% 9,92
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|203.239.540
|% -9,99
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|THYAO
|260,75
|8.448.462.805
|% 2,36
|
|EREGL
|40,92
|3.305.228.310
|% 3,33
|
|MIATK
|46,16
|2.353.805.142
|% -9,49
|
|TUPRS
|153,80
|2.245.015.870
|% 0,13
|
|BRSAN
|813,00
|2.032.301.094
|% 1,12
|
|IHLAS
|1,39
|214.081.014
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,56
|862.929.397
|% -1,18
|
|ZOREN
|5,08
|526.168.130
|% 0,00
|
|EREGL
|40,92
|3.305.228.310
|% 3,33
|
|ODAS
|11,52
|932.121.539
|% 2,40
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8002
|28,8053
|% 0,23
|
|Euro
|31,5581
|31,5695
|% 0,33
|
|Sterlin
|35,9863
|36,1667
|% 0,45
|
|Frank
|32,4440
|32,6394
|% 0,34
|
|Riyal
|7,6553
|7,6937
|% 0,24
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,52
|23,56
|% 0,66
|
|Platin
|926,00
|928,29
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,55
|1.088,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,01
|82,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,29
|1.987,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
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