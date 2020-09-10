***VKY* *IHYAY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
10.09.2020 16:11
***VKY******IHYAY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
İhlas Yayın Holding A.Ş.' nin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL`den 450.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 250.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 4.120.452,748 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KADIOĞLU 1.708.952 % 41,47 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
AHMET BÜYÜKKUŞOĞLU 1.000.000 % 24,27 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
EYÜP SERDAR ERÇELİK 375.000 % 9,1 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
HARUN ZEREY 225.000 % 5,46 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874423
BIST