Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKY* *IHYAY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

10.09.2020 16:11
GÜNCEL HABERLER



***VKY******IHYAY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [IHYAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

İhlas Yayın Holding A.Ş.' nin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL`den 450.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 250.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 4.120.452,748 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KADIOĞLU 1.708.952 % 41,47 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
AHMET BÜYÜKKUŞOĞLU 1.000.000 % 24,27 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
EYÜP SERDAR ERÇELİK 375.000 % 9,1 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
HARUN ZEREY 225.000 % 5,46 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874423


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:261.104
Değişim :  0,37% |  4,12
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
1.105 En Düşük
1.094
BIST En Aktif Hisseler16:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 486,20 86.816.920 % 10,00  
GLRYH 17,82 171.988.458 % 10,00  
DAGI 11,33 4.350.480 % 10,00  
TKURU 333,30 520.281 % 10,00  
RODRG 3,41 1.821.502 % 10,00  
daha fazla
16:24 Alış Satış %  
Dolar 7,4398 7,4441 % -0,55  
Euro 8,8536 8,8597 % 0,25  
Sterlin 9,6338 9,6821 % -0,77  
Frank 8,1875 8,2368 % 0,12  
Riyal 1,9814 1,9913 % -0,48  
daha fazla
16:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.961 13,67  
Altın Gr. 469 469 0,42  
Cumhuriyet 3.112 3.159 4,00  
Tam 3.099 3.178 10,21  
Yarım 1.498 1.537 4,94  
Çeyrek 751 769 2,48  
Gümüş.Ons 27,43 27,47 0,49  
Gümüş Gr. 6,56 6,56 0,06  
B. Petrol 40,23 40,23 -0,56  
Seans Raporu 16:24
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru