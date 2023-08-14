***VKY* *IYF* *INFO* *TATEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
14.08.2023 06:52
***VKY******IYF******INFO******TATEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
TATEN paylarının halka arzında %5'ten fazla pay alan yatırımcı yoktur.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184943
BIST
'
11:527.845
En Düşük
|Değişim
|: 1,69%
|| 130,40
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:5227,0526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0872
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:5229,6354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0276
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:521.665,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.665,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:52
|BAYRK
|11,44
|19.194.109
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.948.314
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.402.170
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|60.032.194
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,50
|61.124.237
|% -5,29
|
|AVHOL
|112,80
|47.187.155
|% -3,75
|
|DOCO
|3.375,00
|40.196.045
|% -3,46
|
|BRKVY
|42,48
|18.560.552
|% -3,45
|
|EREGL
|43,08
|5.537.289.221
|% 4,97
|
|ASTOR
|138,20
|4.476.123.100
|% 6,88
|
|THYAO
|265,20
|3.844.991.420
|% -0,19
|
|KRDMD
|25,48
|2.706.131.349
|% 8,33
|
|PETKM
|19,53
|2.548.145.717
|% 3,22
|
|ZOREN
|4,38
|1.064.661.160
|% 6,31
|
|PETKM
|19,53
|2.548.145.717
|% 3,22
|
|EREGL
|43,08
|5.537.289.221
|% 4,97
|
|YKBNK
|16,24
|2.090.280.949
|% 3,05
|
|SKBNK
|3,84
|492.338.586
|% 1,32
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0431
|27,0486
|% 0,31
|
|Euro
|29,6000
|29,6500
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,2504
|34,4222
|% 0,37
|
|Frank
|30,7455
|30,9307
|% 0,32
|
|Riyal
|7,1926
|7,2287
|% 0,38
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.666
|6,02
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.139
|11.215
|27,00
|
|Yarım
|5.587
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,79
|0,10
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|-0,23
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:06KATMR
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 100, 580 adet işlem
-
12:05SANEL
Yüzde 5.44 oranında artışla 22.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 307, 894 adet işlem
-
12:04MMCAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 465 adet işlem
-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 27 artarak (% 1.69 ) 6, 982
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ONCSM, TETMT, RUBNS, EUKYO, PSDTC, FORTE, ARZUM, HKTM, FONET