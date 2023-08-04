***VKY* *IYF* *INFO* *TATEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***VKY******IYF******INFO******TATEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [TATEN, VKY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'ye ait Şirket Esas Sözleşmesi, Yönetim Kurulu İç Yönerge-Temsil ve İlzam hakkında TTSG ve 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin Solo Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.tatlipinarenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/izahname-ve-ekleri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180950BIST