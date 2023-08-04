***VKY* *IYF* *INFO* *TATEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***VKY******IYF******INFO******TATEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [TATEN, VKY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'ye ait 31.03.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Solo Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanları ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.tatlipinarenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/izahname-ve-ekleri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180951BIST