***VKY* *IYF* *INFO* *TATEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***VKY******IYF******INFO******TATEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [TATEN, VKY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'ye ilişkin hazırlanan halka arz İzahnamesi'nin eki olan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin tarafından Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye ilişkin yapılmış 24.05.2023 tarihli değerleme raporunun 1. bölümü ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.tatlipinarenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/izahname-ve-ekleri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180960BIST