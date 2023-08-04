***VKY* *IYF* *INFO* *TATEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
04.08.2023 18:16
***VKY******IYF******INFO******TATEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [TATEN, VKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'ye ilişkin hazırlanan halka arz İzahnamesi'nin eki olan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin tarafından Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye ilişkin yapılmış 24.05.2023 tarihli değerleme raporunun 2. bölümü ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun halka arza ilişkin 05.05.2023 tarihli muvafakat yazısı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.tatlipinarenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/izahname-ve-ekleri sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180963
BIST
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18:057.401
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 179,06
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
18:0526,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0300
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
18:0529,8286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,3055
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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30,2907
En Düşük
29,4723
18:051.684,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 8,11
|Açılış
|: 1.684,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
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1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYLGD
|39,82
|503.319.366
|% 10,00
|
|NTHOL
|16,83
|209.089.354
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|2.083.107
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|79.089.235
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.393.686
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|389.357.399
|% -10,00
|
|EGEPO
|26,02
|68.998.052
|% -9,97
|
|EDIP
|15,56
|57.952.514
|% -9,95
|
|IZFAS
|9,97
|16.176.315
|% -9,94
|
|CVKMD
|314,10
|1.059.593.256
|% -9,85
|
|THYAO
|248,80
|14.904.409.407
|% 5,87
|
|ASTOR
|112,00
|6.116.968.463
|% -1,06
|
|EREGL
|41,14
|5.283.757.995
|% 1,83
|
|KONTR
|247,00
|4.788.029.967
|% -1,87
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,86
|4.424.184.610
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|ISCTR
|16,06
|4.402.596.271
|% 4,56
|
|CEMAS
|3,25
|583.433.910
|% 4,17
|
|SKBNK
|3,09
|536.237.441
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9678
|26,9768
|% 0,11
|
|Euro
|29,7702
|29,8286
|% 1,03
|
|Sterlin
|34,3864
|34,5589
|% 0,68
|
|Frank
|30,8555
|31,0414
|% 0,48
|
|Riyal
|7,1702
|7,2062
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|7,55
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.685
|8,33
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.985
|11.074
|-30,00
|
|Yarım
|5.497
|5.563
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.781
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,51
|0,08
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|1,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG