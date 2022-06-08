***VKY* *MAKIM*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
08.06.2022 16:36
***VKY******MAKIM*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035831
BIST
17:542.546
En Yüksek
|Değişim
|: -3,85%
|| -101,97
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
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2.685
En Düşük
2.544
17:5417,1133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,3591
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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17,1972
En Düşük
16,7519
17:5418,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,4741
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
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18,5096
En Düşük
17,8912
17:541.019,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 21,82
|Açılış
|: 1.019,77
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:54
|ACSEL
|55,35
|21.956.626
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.980.474
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,08
|572.885.866
|% 7,18
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|FONET
|11,68
|89.451.794
|% 5,61
|
|OYYAT
|76,50
|87.483.693
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|109.308.050
|% -9,90
|
|TOASO
|66,25
|1.721.444.688
|% -9,68
|
|TETMT
|237,50
|30.896.144
|% -9,66
|
|THYAO
|47,20
|6.448.264.502
|% -2,60
|
|SISE
|22,00
|3.782.889.314
|% -4,68
|
|SASA
|42,88
|2.877.319.591
|% -1,38
|
|KRDMD
|14,79
|2.525.235.489
|% -2,18
|
|EREGL
|34,28
|2.433.557.189
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,69
|982.156.053
|% -5,28
|
|SEGYO
|1,25
|421.770.308
|% 3,31
|
|DOHOL
|3,98
|1.102.475.159
|% -6,35
|
|TSKB
|2,31
|626.305.184
|% -4,15
|
|YKBNK
|4,60
|1.096.269.544
|% -5,74
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1092
|17,1133
|% 2,14
|
|Euro
|18,4125
|18,4474
|% 2,64
|
|Sterlin
|21,3842
|21,4914
|% 1,69
|
|Frank
|17,4681
|17,5733
|% 1,82
|
|Riyal
|4,5418
|4,5646
|% 1,99
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,43
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,15
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,28
|