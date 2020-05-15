***VKY* *VAKBN*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***VKY******VAKBN*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [VAKBN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Şirket)'nun sermayesinin 2.500.000.000 TL'den TL'den 3.905.622.489,960 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 1.405.622.489,960 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli paylar için 4,98 TL fiyatla alıcı Türkiye Varlık Fonu'na Toptan Alış Satış İşleminin (TAS) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 20 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845550BIST