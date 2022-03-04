***VKY* *VAKBN*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
04.03.2022 18:58
***VKY******VAKBN*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Toptan Alış Satış İşlemi
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Açıklamalar
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Şirket)'nun sermayesinin 3.905.622.489,96 TL'den 7.111.364.116,754 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 3.205.741.626,794 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli paylar için 4,18 TL fiyatla alıcı Türkiye Varlık Fonu'na Toptan Alış Satış İşleminin (TAS) Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığı ile 9 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul AŞ'ye başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007485
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,1983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0841
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0892
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5033
18:05895,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 16,35
|Açılış
|: 895,53
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,41
|22.155.285
|% 41,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1731
|14,1983
|% 0,60
|
|Euro
|15,4988
|15,5548
|% -0,57
|
|Sterlin
|18,7344
|18,8283
|% -0,19
|
|Frank
|15,4162
|15,5090
|% 0,75
|
|Riyal
|3,7814
|3,8004
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|20,42
|
|Altın Gr.
|896
|896
|16,85
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,24
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:58PAMEL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 05 kaybederek (% -1.42 ) 1, 809
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