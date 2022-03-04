***VKY* *VAKBN*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***VKY******VAKBN*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [VAKBN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Şirket)'nun sermayesinin 3.905.622.489,96 TL'den 7.111.364.116,754 TL'ye arttırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 3.205.741.626,794 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli paylar için 4,18 TL fiyatla alıcı Türkiye Varlık Fonu'na Toptan Alış Satış İşleminin (TAS) Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığı ile 9 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul AŞ'ye başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007485BIST