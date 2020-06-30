Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.06.2020 09:41
GÜNCEL HABERLER



***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
musterihizmetleri@vakifyatirim.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu) 51000000 Seçim Yapınız 51
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu) 48250000 48,25
Güneş Sigorta A.Ş. 250000 0,25
Vakıf Finansal Kiralama 250000 0,25
Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. 250000 0,25
TOPLAM 100000000 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
GÜNAY ULUURGUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
MUSTAFA TURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
HALUK TARAKCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MEHMET MERİÇ KAYTANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
KEMAL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853399


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:56116.669
Değişim :  0,71% |  826,32
Açılış :  116.426  
Önceki Kapanış :  115.843  
En Yüksek
116.831 En Düşük
116.335
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,30 10.540.191 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.346.840 % 10,00  
NATEN 21,22 8.434.377 % 9,95  
PRKAB 5,23 9.969.672 % 9,87  
MRGYO 1,82 45.556.764 % 9,64  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3921 8,4342 % -0,17  
Frank 7,1667 7,2098 % -0,16  
Riyal 1,8221 1,8312 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.773 -0,27  
Altın Gr. 391 391 -0,05  
Cumhuriyet 2.530 2.550 -1,00  
Tam 2.604 2.616 -1,00  
Yarım 1.265 1.280 -0,50  
Çeyrek 633 641 -0,20  
Gümüş.Ons 17,84 17,87 0,01  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,00  
B. Petrol 41,55 41,55 -0,32  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru