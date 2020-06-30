***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2020 09:41
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
musterihizmetleri@vakifyatirim.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu) 51000000 Seçim Yapınız 51
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu) 48250000 48,25
Güneş Sigorta A.Ş. 250000 0,25
Vakıf Finansal Kiralama 250000 0,25
Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. 250000 0,25
TOPLAM 100000000 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
GÜNAY ULUURGUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
MUSTAFA TURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
HALUK TARAKCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MEHMET MERİÇ KAYTANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
KEMAL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853399
BIST