***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postamusterihizmetleri@vakifyatirim.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu) 51000000 Seçim Yapınız 51Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu) 48250000 48,25Güneş Sigorta A.Ş. 250000 0,25Vakıf Finansal Kiralama 250000 0,25Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. 250000 0,25TOPLAM 100000000 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)MUHAMMED ONAY ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı BankacıGÜNAY ULUURGUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıMUSTAFA TURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiHALUK TARAKCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiMEHMET MERİÇ KAYTANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıKEMAL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853399BIST