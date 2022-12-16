***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.12.2022 18:05
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (A Grubu) 127500000 TRY 51
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (B Grubu) 121250000 TRY 48,50
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (B Grubu) 625000 TRY 0,25
Vakıf Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. (B Grubu) 625000 TRY 0,25
TOPLAM 250000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088118
BIST
17:595.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 17,11
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,8150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0070
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:591.074,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,03
|Açılış
|: 1.074,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.074,87
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ARASE
|255,20
|26.497.926
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.859.454
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.433.481.594
|% 9,97
|
|TEKTU
|3,42
|105.937.383
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|168.161.262
|% -9,98
|
|ALFAS
|287,60
|330.406.016
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|46.247.161
|% -9,91
|
|EUREN
|14,35
|1.036.119.904
|% -9,86
|
|PETKM
|19,18
|8.847.111.522
|% 5,50
|
|VAKBN
|12,56
|6.487.296.940
|% 9,50
|
|THYAO
|139,60
|6.475.842.394
|% -0,36
|
|YKBNK
|11,79
|5.859.329.411
|% -0,42
|
|AKBNK
|18,68
|5.132.413.906
|% 0,97
|
|EKGYO
|8,20
|4.929.725.975
|% 4,06
|
|VAKBN
|12,56
|6.487.296.940
|% 9,50
|
|YKBNK
|11,79
|5.859.329.411
|% -0,42
|
|PETKM
|19,18
|8.847.111.522
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.433.481.594
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6352
|18,6550
|% 0,06
|
|Euro
|19,8017
|19,8150
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,7069
|22,8207
|% 0,31
|
|Frank
|19,9772
|20,0976
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|15,33
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|6,49
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.232
|7.287
|29,00
|
|Yarım
|3.502
|3.563
|15,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,90
|0,06
|
|B. Petrol
|79,01
|79,01
|-2,20
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de