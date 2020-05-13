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***VKY* *VKGYO*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

13.05.2020 16:20
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***VKY******VKGYO*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 230.000.000 TL'den %100 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 230.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan 13.942.546,715 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 6.231.996 % 44,7 Tüzel Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 2.200.000 % 15,78 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
TOLGA AYDİN 900.000 % 6,46 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 863.898 % 6,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844735


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IDEAS 4,29 881.273 % 10,00  
TKURU 19,36 150.253 % 10,00  
RODRG 2,53 791.250 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5386 8,5815 % -0,16  
Frank 7,1648 7,2079 % -0,34  
Riyal 1,8506 1,8599 % -0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 6,75  
Altın Gr. 383 383 -0,42  
Cumhuriyet 2.461 2.504 -6,70  
Tam 2.534 2.569 -7,00  
Yarım 1.236 1.256 -3,40  
Çeyrek 618 628 -1,70  
Gümüş.Ons 15,50 15,55 0,08  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 -0,01  
B. Petrol 30,12 30,12 0,14  
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