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***VKY* *VKGYO*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

07.07.2023 15:24
***VKY* *VKGYO*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 ind


***VKY******VKGYO*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1.750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 1.145.000.000 TL'den %50 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.717.500.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 572.500.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan 1.055.213,835 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 417.931 % 39,61 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 297.291 % 28,17 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
ERTUĞRUL ERDOĞAN 100.000 % 9,48 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
CEM ERKAN 62.616 % 5,93 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167269


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Altın Gr. 1.608 1.609 6,13  
Cumhuriyet 10.785 10.948 27,00  
Tam 10.372 10.605 -61,00  
Yarım 5.194 5.327 -30,00  
Çeyrek 2.605 2.663 -16,00  
Gümüş.Ons 22,77 22,79 0,06  
Gümüş Gr. 19,11 19,14 0,08  
B. Petrol 76,77 76,77 0,27  
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