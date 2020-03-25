***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -26.479 165.444 3.185.437 -672.461 29.651.939 29.651.939Transferler-672.461 672.461Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.425 5.279.651 5.278.226 5.278.226Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -27.904 165.444 2.512.976 5.279.651 34.930.165 34.930.165Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 -27.904 165.444 2.512.976 5.279.651 34.930.165 34.930.165Transferler222.025 5.057.626 -5.279.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-57.212 -446.876 -504.088 -504.088Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.252.660 -6.342.600Dönem Karı (Zararı)-446.876 5.279.651Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 -446.876 5.279.651Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler431.399 1.674.359Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 122.336 158.752Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler286.117 64.561Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9-11 286.117 64.561Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30-54 -5.937 1.451.046Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler22 28.883İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.822.747 -13.284.278Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.679.371 -2.331.819İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 5.679.371 -2.331.819Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.470.640 -13.799.503İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-15 7.470.640 -13.799.503Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.207.482 2.715.552İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -6.207.482 2.715.552Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-119.782 131.492İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26-32 -119.782 131.492Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.807.270 -6.330.268Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler31 -96.179 -12.332Vergi İadeleri (Ödemeleri)30-54 -1.458.431YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.325 -12.537Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.325 -12.537Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -24.325 -12.537FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -2.623Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.623Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları25 0 -2.623YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.228.335 -6.357.760NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.228.335 -6.357.760DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.720.178 12.077.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.948.513 5.720.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 10.948.513 5.720.178Ticari Alacaklar3.842.032 9.521.403İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 3.842.032 9.521.403Diğer Alacaklar22.498.166 28.352.158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 22.498.166 28.352.158Peşin Ödenmiş Giderler34.000 34.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 34.000 34.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 1.203 1.688.550Diğer Dönen Varlıklar5.478 7.260İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 5.478 7.260ARA TOPLAM37.329.392 45.323.549TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.329.392 45.323.549DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar785.637 713.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 785.637 713.155Maddi Duran Varlıklar595.816 168.084Tesis, Makine ve Cihazlar20 64.985 109.955Mobilya ve Demirbaşlar20 0 12.808Diğer Maddi Duran Varlıklar20 530.831 45.321Maddi Olmayan Duran Varlıklar466.473 461.635Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 466.473 461.635Ertelenmiş Vergi Varlığı54 35.267 13.193TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.883.193 1.356.067TOPLAM VARLIKLAR39.212.585 46.679.616KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları165.824İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları165.824Kiralama İşlemlerinden Borçlar165.824Ticari Borçlar3.705.978 9.913.460İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 3.705.978 9.913.460Diğer Borçlar16.560 30.084İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11-22 16.560 30.084Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 0 1.458.431Kısa Vadeli Karşılıklar261.377 41.919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 52.985 41.919Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 208.392 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler60.654 166.912İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 60.654 166.912ARA TOPLAM4.210.393 11.610.806TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.210.393 11.610.806UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar393.639 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar393.639 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 393.639 0Uzun Vadeli Karşılıklar182.474 138.645Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 182.474 138.645TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER576.113 138.645TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.786.506 11.749.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.426.079 34.930.165Ödenmiş Sermaye34 27.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-85.116 -27.904Diğer Kazançlar (Kayıplar)52 -85.116 -27.904Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler387.469 165.444Yasal Yedekler34 387.469 165.444Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 7.570.602 2.512.974Net Dönem Karı veya Zararı34 -446.876 5.279.651TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.426.079 34.930.165TOPLAM KAYNAKLAR39.212.585 46.679.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 440.082.096 468.092.136Satışların Maliyeti-438.595.719 -470.906.178TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.486.377 -2.814.042BRÜT KAR (ZARAR)1.486.377 -2.814.042Genel Yönetim Giderleri47-48 -3.008.119 -2.532.661Pazarlama Giderleri47-48 -820.873 -807.844Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 27.794.675 51.555.598Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -26.324.552 -38.924.089ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-872.492 6.476.962Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 422.169 110.051FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-450.323 6.587.013Finansman Gelirleri51 101.957 286.973Finansman Giderleri51 -104.447 -143.289SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-452.813 6.730.697Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.937 -1.451.046Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.458.431Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 5.937 7.385SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-446.876 5.279.651DÖNEM KARI (ZARARI)-446.876 5.279.651Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-446.876 5.279.651Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-57.212 -1.425Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -73.349 -1.827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.137 402Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16.137 402Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-57.212 -1.425TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-504.088 5.278.226Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-504.088 5.278.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832162BIST