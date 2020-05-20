***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.05.2020 18:17
***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Bekir Yener YILDIRIM 300000 TRY 7,5
Ekin ÖZORAN 100000 TRY 2,5
Memduh ÖZTÜRK 100000 TRY 2,5
Halil Alper AKÖZ 100000 TRY 2,5
Mustafa DOĞAN 2600000 TRY 65
Tanju GÜNEL 700000 TRY 17,5
Vera Varlık Yönetim A.Ş. 100000 TRY 2,5
TOPLAM 4000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR YENER YILDIRIM 7.5
TANJU GÜNEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.5
MEMDUH ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 2.5
VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. MUSTAFA DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 2.5
BEKİR MURAT ÖGEL Yönetim Kurulu Üyesi 26.08.2019
EMRE GÖLTEPE Yönetim Kurulu Üyesi 26.08.2019
ONUR ÖZSAN Yönetim Kurulu Üyesi 04.10.2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846006
BIST