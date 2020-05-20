GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.05.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Bekir Yener YILDIRIM 300000 TRY 7,5
Ekin ÖZORAN 100000 TRY 2,5
Memduh ÖZTÜRK 100000 TRY 2,5
Halil Alper AKÖZ 100000 TRY 2,5
Mustafa DOĞAN 2600000 TRY 65
Tanju GÜNEL 700000 TRY 17,5
Vera Varlık Yönetim A.Ş. 100000 TRY 2,5
TOPLAM 4000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR YENER YILDIRIM 7.5
TANJU GÜNEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.5
MEMDUH ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 2.5
VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. MUSTAFA DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 2.5
BEKİR MURAT ÖGEL Yönetim Kurulu Üyesi 26.08.2019
EMRE GÖLTEPE Yönetim Kurulu Üyesi 26.08.2019
ONUR ÖZSAN Yönetim Kurulu Üyesi 04.10.2019




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846006


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05102.158
Değişim :  0,17% |  174,57
Açılış :  102.492  
Önceki Kapanış :  101.983  
En Yüksek
102.998 En Düşük
101.968
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALYAG 1,54 7.988.248 % 10,00  
KUTPO 23,10 9.632.974 % 10,00  
EGCYO 1,43 3.865.314 % 10,00  
VESBE 24,20 33.215.386 % 10,00  
TSGYO 2,42 18.593.037 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2847 8,3263 % 0,16  
Frank 7,0119 7,0542 % 1,00  
Riyal 1,8035 1,8126 % 0,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 2,91  
Altın Gr. 382 382 1,99  
Cumhuriyet 2.470 2.504 7,60  
Tam 2.542 2.570 7,80  
Yarım 1.241 1.256 3,80  
Çeyrek 620 628 1,90  
Gümüş.Ons 17,46 17,49 0,13  
Gümüş Gr. 3,82 3,82 0,04  
B. Petrol 35,41 35,41 0,76  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru