***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
24.11.2021 15:37
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NBZ Fon için 24.11.2021 tarihinde, 26.11.2021 vade ve %3,50 faiz oranı ile USD repo işlemi Borsa dışında DenizBank A.Ş aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979439
BIST
15:371.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,71
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.807
15:3711,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1008
|Açılış
|: 11,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
15:3713,4670
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1373
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
15:37690,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 6,86
|Açılış
|: 690,39
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler15:37
|TRILC
|11,88
|246.989.795
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.023.556
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|81.853.287
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|29.902.491
|% -10,00
|
|DITAS
|24,70
|86.706.243
|% -9,99
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|19.763.586
|% -9,95
|
|PGSUS
|98,85
|415.460.453
|% -5,77
|
|SASA
|38,68
|2.157.257.339
|% 0,62
|
|PETKM
|7,66
|1.833.990.826
|% -3,53
|
|ASELS
|21,20
|1.465.054.349
|% 0,95
|
|GARAN
|11,76
|1.220.585.527
|% -0,59
|
|KRDMD
|8,61
|1.079.445.399
|% -1,94
|
|PETKM
|7,66
|1.833.990.826
|% -3,53
|
|YKBNK
|3,43
|551.979.378
|% -1,15
|
|KRDMD
|8,61
|1.079.445.399
|% -1,94
|
|AKBNK
|6,91
|806.084.223
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,23
|249.321.441
|% 0,45
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9689
|11,9884
|% 0,85
|
|Euro
|13,4409
|13,4670
|% 1,03
|
|Sterlin
|15,9041
|15,9839
|% 0,66
|
|Frank
|12,7774
|12,8544
|% 0,78
|
|Riyal
|3,1834
|3,1994
|% 0,76
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|3,50
|
|Altın Gr.
|689
|689
|5,91
|
|Cumhuriyet
|4.538
|4.606
|-4,00
|
|Tam
|4.517
|4.636
|-11,54
|
|Yarım
|2.183
|2.242
|-5,59
|
|Çeyrek
|1.095
|1.121
|-2,79
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,10
|9,11
|0,10
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|0,02
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:51XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 22, 489.00 milyon TL de
-
15:51AKFGY
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 020, 648 adet işlem
-
15:49DITAS
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 24.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 289, 174 adet işlem
-
15:48ISATR
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 234, 180.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
-
15:47KUTPO
Yüzde 9.24 oranında artışla 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 293, 606 adet işlem