***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.01.2022 11:16
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un ana yatırım stratejisi Türkiye'de tarım, hayvancılık ve gıda dikeylerinde faa
14:242.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 16,65
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:2413,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,3692
|Açılış
|: 13,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:2415,6145
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,4583
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:24795,85
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 18,88
|Açılış
|: 795,85
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:22
|TETMT
|367,40
|10.760.157
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.080,00
|11.941.424
|% 9,41
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,30
|4.043.750.278
|% 1,92
|
|THYAO
|28,78
|3.420.935.959
|% 7,07
|
|GARAN
|11,90
|1.428.608.964
|% 0,42
|
|EREGL
|31,86
|1.384.532.114
|% 0,89
|
|SISE
|15,32
|1.378.026.972
|% 0,86
|
|KRDMD
|13,30
|4.043.750.278
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,85
|921.728.078
|% -0,77
|
|THYAO
|28,78
|3.420.935.959
|% 7,07
|
|ODAS
|1,39
|168.354.427
|% 2,21
|
|GARAN
|11,90
|1.428.608.964
|% 0,42
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5829
|13,6023
|% 2,86
|
|Euro
|15,5825
|15,6077
|% 2,98
|
|Sterlin
|18,6212
|18,7146
|% 3,01
|
|Frank
|14,8334
|14,9228
|% 2,91
|
|Riyal
|3,6092
|3,6273
|% 2,74
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,71
|
|Altın Gr.
|796
|796
|18,78
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-77,00
|
|Tam
|5.263
|5.396
|-76,65
|
|Yarım
|2.544
|2.610
|-37,07
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-18,54
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|0,01
|
Seans Raporu
14:22
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-
14:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, SASA, KOZAA
-
14:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 69 artarak (% 1.01 ) 1, 878
-
14:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, EMNIS, TETMT, DENGE
-
14:36
EUHOL, DENGE, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:36
YONGA, UTPYA, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında