***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.06.2022 10:05
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 50
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 40
BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi 10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039044
BIST
11:222.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,65
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
11:2217,3834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0309
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3834
En Düşük
17,2992
11:2218,3171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3233
En Düşük
18,2245
11:221.021,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,39
|Açılış
|: 1.021,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:21
|MAKIM
|15,56
|72.311.718
|% 9,96
|
|DERHL
|8,85
|15.467.701
|% 8,06
|
|GLBMD
|6,74
|5.355.536
|% 6,31
|
|FMIZP
|128,30
|40.463.614
|% 6,12
|
|ACSEL
|52,60
|19.055.741
|% 5,84
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|TSGYO
|4,66
|15.508.789
|% -5,28
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|BRKO
|1,40
|31.763
|% -4,11
|
|ASELS
|24,58
|1.236.883.223
|% 5,49
|
|THYAO
|50,55
|1.096.290.432
|% 0,00
|
|EREGL
|27,50
|459.734.347
|% -0,29
|
|ODAS
|3,14
|446.492.401
|% -3,09
|
|SISE
|21,36
|367.235.351
|% -0,93
|
|ODAS
|3,14
|446.492.401
|% -3,09
|
|ASELS
|24,58
|1.236.883.223
|% 5,49
|
|TSKB
|2,13
|99.284.881
|% -2,29
|
|EKGYO
|2,58
|115.184.715
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,78
|194.305.554
|% -1,24
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3711
|17,3789
|% 0,15
|
|Euro
|18,2904
|18,3041
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,2262
|21,3326
|% 0,18
|
|Frank
|17,9691
|18,0774
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6185
|4,6417
|% 0,28
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|6,64
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.784
|6.888
|26,00
|
|Yarım
|3.331
|3.369
|13,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.684
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,12
|