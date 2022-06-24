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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.06.2022 10:05
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 50
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 40
BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi 10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039044


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:222.540
Değişim :  -0,14% |  -3,65
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.558 En Düşük
2.539
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 15,56 72.311.718 % 9,96  
DERHL 8,85 15.467.701 % 8,06  
GLBMD 6,74 5.355.536 % 6,31  
FMIZP 128,30 40.463.614 % 6,12  
ACSEL 52,60 19.055.741 % 5,84  
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11:21 Alış Satış %  
Dolar 17,3711 17,3789 % 0,15  
Euro 18,2904 18,3041 % 0,14  
Sterlin 21,2262 21,3326 % 0,18  
Frank 17,9691 18,0774 % 0,09  
Riyal 4,6185 4,6417 % 0,28  
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11:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 6,64  
Altın Gr. 1.022 1.023 6,76  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.784 6.888 26,00  
Yarım 3.331 3.369 13,00  
Çeyrek 1.668 1.684 6,00  
Gümüş.Ons 20,97 21,00 0,03  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 0,07  
B. Petrol 110 110 0,12  
Seans Raporu 11:21
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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