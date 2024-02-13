***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYeni UnvanNEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi13/02/2024AçıklamalarNeo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu'nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulunun 02/01/2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-47535 sayılı yazısı ile verilen izin kapsamında Neo Portföy İkinci Değişken Fon olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249097BIST