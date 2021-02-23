***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu ‘na bağlı "Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu" nun ve " Neo Portföy PY Orta Vadeli Borçlanma Araçları Özel Fonu" nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 23.02.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-2278 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir ."Fon İzahnameleri ve yatırımcı bilgi formları ekte yer almaktadır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911859BIST