***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.02.2021 16:52
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu ‘na bağlı "Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu" nun ve " Neo Portföy PY Orta Vadeli Borçlanma Araçları Özel Fonu" nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 23.02.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-2278 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
"Fon İzahnameleri ve yatırımcı bilgi formları ekte yer almaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911859
BIST
16:591.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -23,10
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
16:597,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0436
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
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7,0705
En Düşük
7,0039
16:598,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0566
|Açılış
|: 8,5750
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|Önceki Kapanış
|: 8,5500
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8,5917
En Düşük
8,5250
16:59410,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,60
|Açılış
|: 410,83
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,47
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler16:59
|KRGYO
|7,71
|61.850.254
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|54.531.534
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|52.359.171
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|KSTUR
|286,00
|2.813.875
|% 9,79
|
|GLBMD
|7,92
|18.653.790
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|88.204.333
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,51
|3.596.397.017
|% 7,62
|
|THYAO
|13,03
|2.162.318.892
|% 3,09
|
|SASA
|36,32
|1.786.264.826
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,70
|1.575.042.723
|% 4,28
|
|KOZAL
|134,60
|1.478.073.121
|% -2,82
|
|PETKM
|5,51
|3.596.397.017
|% 7,62
|
|EKGYO
|2,36
|946.988.789
|% -2,88
|
|IHLAS
|0,99
|364.369.635
|% -9,17
|
|TSKB
|1,78
|551.451.341
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,44
|420.346.730
|% -2,70
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0624
|7,0646
|% 0,62
|
|Euro
|8,5838
|8,5894
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,9067
|9,9564
|% 0,70
|
|Frank
|7,8097
|7,8567
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8769
|1,8863
|% 0,60
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-0,76
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.733
|2.774
|25,00
|
|Tam
|2.720
|2.789
|25,82
|
|Yarım
|1.315
|1.349
|12,48
|
|Çeyrek
|659
|674
|6,25
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,40
|64,40
|0,04
|