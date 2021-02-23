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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

23.02.2021 16:52



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

     Kurucusu  olduğumuz  Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları   Şemsiye Fonu ‘na   bağlı "Neo  Portföy  Birinci Borçlanma Araçları Fonu"  nun  ve " Neo Portföy PY Orta Vadeli Borçlanma Araçları Özel Fonu" nun kuruluşuna   izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 23.02.2021   tarih  ve E-12233903-305.01.01-2278 sayılı onay  yazısı   ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
  
 "Fon  İzahnameleri  ve yatırımcı bilgi formları  ekte yer almaktadır."    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911859


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