Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

23.11.2021 13:11
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy KIG Serbest Fon"un , İzahnamesinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 11.11.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-12985  sayılı yazısı ile  tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979190


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:341.782
Değişim :  1,50% |  26,28
Açılış :  1.757  
Önceki Kapanış :  1.755  
En Yüksek
1.792 En Düşük
1.746
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 12.111,00 302.775 % 10,00  
PENTA 226,90 13.969.889 % 9,99  
PRKAB 59,50 148.833.129 % 9,98  
TETMT 253,40 2.750.404 % 9,98  
TBORG 19,98 740.976 % 9,96  
daha fazla
13:32 Alış Satış %  
Dolar 12,3193 12,3497 % 8,27  
Euro 13,8832 13,9198 % 8,56  
Sterlin 16,4234 16,5058 % 7,83  
Frank 13,1820 13,2614 % 8,25  
Riyal 3,2738 3,2903 % 8,00  
daha fazla
13:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 -7,68  
Altın Gr. 710 710 47,73  
Cumhuriyet 4.681 4.752 333,00  
Tam 4.666 4.792 346,10  
Yarım 2.255 2.318 167,42  
Çeyrek 1.131 1.159 83,71  
Gümüş.Ons 23,89 23,91 -0,25  
Gümüş Gr. 9,44 9,46 0,59  
B. Petrol 79,00 79,00 -0,70  
Seans Raporu 13:32
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru