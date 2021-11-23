***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.11.2021 13:11
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilecek "Neo Portföy KIG Serbest Fon"un , İzahnamesinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 11.11.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-12985 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979190
BIST
13:341.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 26,28
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:3412,3443
En Yüksek
|Değişim
|: 8,22%
|| 0,9381
|Açılış
|: 12,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
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12,4836
En Düşük
11,3504
13:3413,9110
En Yüksek
|Değişim
|: 8,49%
|| 1,0885
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
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14,0641
En Düşük
12,7722
13:34712,22
En Yüksek
|Değişim
|: 7,53%
|| 49,88
|Açılış
|: 712,22
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|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:32
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.969.889
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|148.833.129
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.750.404
|% 9,98
|
|TBORG
|19,98
|740.976
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.882.354
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|110.022.422
|% -9,35
|
|BASGZ
|11,51
|651.620.339
|% -8,43
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,67
|2.297.118.835
|% 4,21
|
|SISE
|11,93
|2.204.851.117
|% 6,42
|
|GARAN
|11,81
|1.845.727.617
|% -1,09
|
|EREGL
|23,02
|1.440.540.245
|% 6,77
|
|THYAO
|18,08
|1.181.594.628
|% 2,55
|
|KRDMD
|8,67
|2.297.118.835
|% 4,21
|
|YKBNK
|3,49
|912.092.429
|% -1,41
|
|ODAS
|1,57
|393.276.123
|% -4,27
|
|SISE
|11,93
|2.204.851.117
|% 6,42
|
|GARAN
|11,81
|1.845.727.617
|% -1,09
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3193
|12,3497
|% 8,27
|
|Euro
|13,8832
|13,9198
|% 8,56
|
|Sterlin
|16,4234
|16,5058
|% 7,83
|
|Frank
|13,1820
|13,2614
|% 8,25
|
|Riyal
|3,2738
|3,2903
|% 8,00
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-7,68
|
|Altın Gr.
|710
|710
|47,73
|
|Cumhuriyet
|4.681
|4.752
|333,00
|
|Tam
|4.666
|4.792
|346,10
|
|Yarım
|2.255
|2.318
|167,42
|
|Çeyrek
|1.131
|1.159
|83,71
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,46
|0,59
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-0,70
|