***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAçıklama : Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2024 tarih ve E-12233903-305.04-49443 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun izahname değişikliğine ilişkin tadil metni ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249101BIST