***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.neoportfoy.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@neoportfoy.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBekir Yener YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanı 07.02.2020 02123440732 info@neoportfoy.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28.3.2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Sermaye Piyasası Kuruluna bildirimde bulunmak ve Sermaye Piyasası Kurulunun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulunun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek tesis edebilir, ipoteği fekkedebilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh,fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek edebilir.Yetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıFAALİYET YETKİ BELGESİ 13.11.2020 PYŞ/PY.54/1162FAALİYET YETKİ BELGESİ 18.07.2018 GGSPYŞ/PY.4/542FAALİYET YETKİ BELGESİ 21.02.2018 GPYŞ/PY.7/36Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Bekir Yener YILDIRIM 300000 TRY 7,5Ekin ÖZORAN 100000 TRY 2,5Dilaver ERGİN 100000 TRY 2,5Halil Alper AKÖZ 100000 TRY 2,5Mustafa DOĞAN 2600000 TRY 65Tanju GÜNEL 700000 TRY 17,5Emre GÖLTEPE 100000 TRY 2,5TOPLAM 4000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBEKİR YENER YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanı 7.5TANJU GÜNEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.5BEKİR MURAT ÖGEL Yönetim Kurulu Üyesi 26.08.2019EMRE GÖLTEPE Yönetim Kurulu Üyesi 26.08.2019 2.5ONUR ÖZSAN Yönetim Kurulu Üyesi 04.10.2019MUSTAFA DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi 65http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889600BIST