***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 15.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 9.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Bekir Yener YILDIRIM 6750000 TRY 7,5Ekin ÖZORAN 225000 TRY 2,5Dilaver ERGİN 225000 TRY 2,5Halil Alper AKÖZ 225000 TRY 2,5Mustafa DOĞAN 6290000 TRY 69,89Tanju GÜNEL 900000 TRY 10Emre GÖLTEPE 460000 TRY 5,11TOPLAM 9000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBEKİR YENER YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanı 7.5EMRE GÖLTEPE Yönetim Kurulu Üyesi 5.11MUSTAFA DOĞAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili 69.89EKİN ÖZORAN Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 2.5HALİL ALPER AKÖZ Yönetim Kurulu Üyesi 2.5Şirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviGülnihal ÇON Operasyon ve Mali İşler MüdürüRozana TALU İç KontrolZeynep ÖNDER Risk Yönetim MüdürüDeniz ŞAHİNKAYA Gayrimenkul Değerleme UzmanıErdoğan UĞURLU Teftiş Kurulu BaşkanıBinnur Hacer KAYABEY Araştırma GörevlisiBuse Merve TOPRAK Uzman YardımcısıAysu Kaçmaz Uzman Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942805BIST