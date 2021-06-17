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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.06.2021 12:23



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 15.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 9.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Bekir Yener YILDIRIM 6750000 TRY 7,5
Ekin ÖZORAN 225000 TRY 2,5
Dilaver ERGİN 225000 TRY 2,5
Halil Alper AKÖZ 225000 TRY 2,5
Mustafa DOĞAN 6290000 TRY 69,89
Tanju GÜNEL 900000 TRY 10
Emre GÖLTEPE 460000 TRY 5,11
TOPLAM 9000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR YENER YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanı 7.5
EMRE GÖLTEPE Yönetim Kurulu Üyesi 5.11
MUSTAFA DOĞAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili 69.89
EKİN ÖZORAN Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 2.5
HALİL ALPER AKÖZ Yönetim Kurulu Üyesi 2.5

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Gülnihal ÇON Operasyon ve Mali İşler Müdürü
Rozana TALU İç Kontrol
Zeynep ÖNDER Risk Yönetim Müdürü
Deniz ŞAHİNKAYA Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Erdoğan UĞURLU Teftiş Kurulu Başkanı
Binnur Hacer KAYABEY Araştırma Görevlisi
Buse Merve TOPRAK Uzman Yardımcısı
Aysu Kaçmaz Uzman Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942805


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Yarım 1.595 1.638 -30,34  
Çeyrek 800 819 -15,17  
Gümüş.Ons 26,60 26,63 -0,38  
Gümüş Gr. 7,42 7,42 -0,05  
B. Petrol 74,23 74,23 -0,16  
Seans Raporu 13:53
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