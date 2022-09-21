***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2022 19:15
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Bekir Yener YILDIRIM 1800000 TRY 20,00
Ekin ÖZORAN 225000 TRY 2,5
Dilaver ERGİN 225000 TRY 2,5
Halil Alper AKÖZ 225000 TRY 2,5
Mustafa DOĞAN 2925000 TRY 32,50
Tanju GÜNEL 1800000 TRY 20,00
Emre GÖLTEPE 1800000 TRY 20,00
TOPLAM 9000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064586
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,74
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
18:0518,1379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1164
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,0961
18:05982,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,44
|Açılış
|: 982,44
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3149
|18,3377
|% 0,10
|
|Euro
|18,1207
|18,1457
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,6928
|20,7966
|% -0,39
|
|Frank
|18,8950
|19,0088
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8565
|4,8808
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|1,97
|
|Altın Gr.
|983
|983
|2,86
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.665
|6.760
|-15,00
|
|Yarım
|3.248
|3.302
|3,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.651
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,44
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|0,11
|
|B. Petrol
|90,06
|90,06
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
-
17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem