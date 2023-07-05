***YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.07.2023 18:35
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YAPRK.E payında 06/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166009
BIST
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18:056.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,71%
|| 102,86
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
18:0526,0812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1199
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
18:0528,3419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0336
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
18:051.609,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.609,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|223,30
|732.916.609
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.923.516
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|164.138.214
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|133.797.991
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|79.456.421
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|41.256.354
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.452,90
|734.639.308
|% -5,35
|
|INGRM
|540,10
|11.239.528
|% -4,84
|
|BRMEN
|2,29
|931.740
|% -3,38
|
|VKING
|34,66
|14.737.986
|% -3,35
|
|THYAO
|216,50
|15.189.535.923
|% 4,04
|
|KOZAL
|27,08
|4.317.273.073
|% 0,00
|
|TCELL
|39,44
|4.273.190.596
|% 5,40
|
|ASELS
|59,50
|4.134.914.982
|% -0,08
|
|KCHOL
|109,20
|4.023.789.345
|% 4,00
|
|EKGYO
|7,83
|2.349.546.948
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,26
|3.755.197.535
|% -1,12
|
|SKBNK
|2,86
|601.461.474
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,25
|2.777.851.359
|% -0,97
|
|VKGYO
|3,16
|607.745.365
|% 3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0751
|26,0804
|% 0,46
|
|Euro
|28,3351
|28,3511
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,0484
|33,2141
|% 0,29
|
|Frank
|28,9245
|29,0987
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9317
|6,9665
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-6,28
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.189
|5.332
|0,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,41
|19,44
|0,22
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem