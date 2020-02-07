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***YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

07.02.2020 18:30
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***YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

           Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin
5. maddesi çerçevesinde, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (YAPRK.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 10/02/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı  Adı ve Soyadı
    MKK  Sicil Numarası

    Ferdi  Mert BİLGE
         24339305

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/05/2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817727


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Sterlin 7,7471 7,7859 % 0,39  
Frank 6,1259 6,1628 % 0,13  
Riyal 1,5981 1,6061 % 0,41  
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Altın Gr. 303 303 1,85  
Cumhuriyet 2.004 2.034 11,00  
Tam 1.996 2.046 10,93  
Yarım 965 990 5,29  
Çeyrek 484 495 2,65  
Gümüş.Ons 17,65 17,69 -0,15  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,01  
B. Petrol 54,98 54,98 0,05  
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