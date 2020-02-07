***YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
07.02.2020 18:30
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin
5. maddesi çerçevesinde, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (YAPRK.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 10/02/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Ferdi Mert BİLGE
24339305
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/05/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817727
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.268,73
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.913
18:056,0118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0240
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
18:056,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
18:05302,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,16
|Açılış
|: 302,76
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.540.138
|% 19,97
|
|GLRYH
|2,29
|23.372.293
|% 10,10
|
|KRSAN
|10,81
|156.301
|% 9,97
|
|BLCYT
|6,34
|3.350.256
|% 9,88
|
|RYGYO
|10,34
|106.899.132
|% 8,84
|
|DOKTA
|54,45
|73.976.914
|% -14,99
|
|ROYAL
|2,07
|402.583
|% -5,91
|
|SUMAS
|10,70
|155.541
|% -4,80
|
|ADESE
|2,19
|187.337.958
|% -4,78
|
|SALIX
|7,00
|209.237
|% -4,63
|
|IHLGM
|1,23
|319.855.572
|% 4,24
|
|ODAS
|2,23
|312.994.606
|% -0,89
|
|PGSUS
|68,90
|312.471.418
|% -3,97
|
|HALKB
|7,13
|301.077.337
|% -2,19
|
|EKGYO
|1,68
|225.867.021
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,23
|319.855.572
|% 4,24
|
|ODAS
|2,23
|312.994.606
|% -0,89
|
|EKGYO
|1,68
|225.867.021
|% -2,33
|
|ALBRK
|1,70
|155.022.822
|% -0,58
|
|ADESE
|2,19
|187.337.958
|% -4,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7471
|7,7859
|% 0,39
|
|Frank
|6,1259
|6,1628
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5981
|1,6061
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-0,06
|
|Altın Gr.
|303
|303
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,98
|54,98
|0,05
|
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