***YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
15.01.2021 18:24
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri A.Ş. (YAPRK) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle YAPRK payında 18/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
YAPRK payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/04/2021 'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902695
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:057,4446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0837
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
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7,5102
En Düşük
7,3521
18:059,0066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0383
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
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9,0938
En Düşük
8,9346
18:05438,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,34
|Açılış
|: 438,88
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|35,20
|807.664
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.525.245
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|4.183.165
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.218.983
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|603.455
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|ISBIR
|4.100,00
|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.816.572
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 5,07
|
|THYAO
|13,23
|1.732.658.672
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|TSKB
|1,88
|836.222.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.728.457
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4417
|7,4446
|% 1,14
|
|Euro
|9,0018
|9,0066
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,1007
|10,1513
|% 0,49
|
|Frank
|8,3392
|8,3895
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9794
|1,9893
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-16,81
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,11
|55,11
|-1,31
|