***YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler YAPRK20.07.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaYAPRAK SUT VE BESI CIFT. YAPRK 0,03 0,0255http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860277BIST