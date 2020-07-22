***YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
22.07.2020 09:32
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
22/07/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
YAPRK.E şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861062
BIST
10:48118.618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 576,10
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.215
10:486,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0318
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:487,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:48408,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,65
|Açılış
|: 408,46
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.385.637
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|23.692.182
|% 9,93
|
|KUTPO
|41,44
|50.634.033
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|24.078.466
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|FMIZP
|67,55
|5.009.728
|% -6,83
|
|EKGYO
|2,38
|2.036.253.456
|% 5,31
|
|GARAN
|7,98
|264.157.631
|% 0,50
|
|AFYON
|4,83
|255.134.588
|% 3,65
|
|ASELS
|32,54
|199.125.272
|% 0,62
|
|KRDMD
|3,07
|179.219.618
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,38
|2.036.253.456
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,07
|179.219.618
|% 0,99
|
|IHLGM
|1,78
|96.861.218
|% 1,71
|
|AFYON
|4,83
|255.134.588
|% 3,65
|
|KARSN
|3,16
|164.025.733
|% 2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6577
|8,7011
|% 0,00
|
|Frank
|7,3120
|7,3561
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8214
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,15
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,95
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.732
|2.747
|32,30
|
|Yarım
|1.326
|1.344
|15,80
|
|Çeyrek
|665
|673
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,67
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,02
|
Seans Raporu
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11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 765, 26 artarak (% 0.57 ) 134, 220
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11:02
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, IHLGM
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11:02
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, MRDIN, GARAN
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11:02XU100
Endeks 118, 643 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 6, 115.00 milyon TL de
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11:00EKGYO
Yüzde 5.31 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 842, 192, 731 adet işlem