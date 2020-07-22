***YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
22.07.2020 10:42
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
22/07/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
22/07/2020
Sıra Açma Saati
11:00
Açıklamalar
YAPRK.E pay sıraları, ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 11:00'da işleme açılacak, sırada 11:00-11:10 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 11:15'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861092
BIST
10:31119.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.047,64
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.816
10:316,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0319
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:317,8940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:31408,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 4,95
|Açılış
|: 408,76
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|21.763.878
|% 9,93
|
|ETILR
|4,13
|598.602
|% 9,84
|
|KUTPO
|41,44
|39.726.970
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|22.914.282
|% -9,94
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|DITAS
|25,78
|479.096
|% -5,77
|
|MRGYO
|2,19
|1.107.053
|% -5,19
|
|EKGYO
|2,40
|1.534.757.275
|% 6,19
|
|AFYON
|4,86
|201.385.232
|% 4,29
|
|GARAN
|8,00
|182.860.329
|% 0,76
|
|ASELS
|32,72
|134.751.879
|% 1,18
|
|KARSN
|3,20
|128.450.768
|% 3,90
|
|EKGYO
|2,40
|1.534.757.275
|% 6,19
|
|AFYON
|4,86
|201.385.232
|% 4,29
|
|KARSN
|3,20
|128.450.768
|% 3,90
|
|IHLGM
|1,80
|64.309.367
|% 2,86
|
|GSDHO
|2,40
|77.318.487
|% 2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6685
|8,7120
|% 0,13
|
|Frank
|7,3182
|7,3623
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|15,26
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,22
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.679
|33,30
|
|Tam
|2.734
|2.749
|34,10
|
|Yarım
|1.327
|1.345
|16,70
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,83
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|4,82
|4,83
|0,16
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,02
|