***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 11:21
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820039
BIST
12:05119.934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 359,45
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.934
12:056,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,0710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0595
12:056,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
12:05313,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,27
|Açılış
|: 313,88
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ISYAT
|2,66
|67.169.354
|% 11,76
|
|TSPOR
|7,21
|296.534.989
|% 11,09
|
|BJKAS
|3,25
|175.955.233
|% 10,54
|
|OSTIM
|2,62
|85.407.842
|% 10,08
|
|VERTU
|6,63
|19.781.633
|% -19,54
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GLBMD
|2,61
|3.817.496
|% -7,77
|
|ASELS
|29,38
|376.154.099
|% 0,69
|
|THYAO
|14,99
|336.071.152
|% -0,27
|
|GSRAY
|3,52
|332.579.466
|% -0,56
|
|TSPOR
|7,21
|296.534.989
|% 11,09
|
|MNDRS
|1,96
|203.545.081
|% -1,51
|
|CEMAS
|1,34
|149.996.097
|% 3,88
|
|MNDRS
|1,96
|203.545.081
|% -1,51
|
|GSRAY
|3,52
|332.579.466
|% -0,56
|
|ISGYO
|2,00
|157.788.535
|% 2,56
|
|ODAS
|2,32
|179.076.004
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8676
|7,9070
|% 0,05
|
|Frank
|6,1505
|6,1875
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6141
|1,6222
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|5,50
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.082
|2.113
|22,00
|
|Tam
|2.071
|2.123
|21,97
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|10,62
|
|Çeyrek
|502
|513
|5,31
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,10
|58,10
|0,35
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