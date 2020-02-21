***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 11:02
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820760
BIST
11:53115.745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 103,42
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:536,1081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:536,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
11:53320,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,06
|Açılış
|: 320,78
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,41
|10.717.299
|% 12,65
|
|HUBVC
|30,98
|35.733.197
|% 9,70
|
|MRDIN
|5,64
|64.182.958
|% 9,30
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MIPAZ
|3,06
|79.141.736
|% -14,04
|
|HATEK
|8,25
|5.763.708
|% -11,00
|
|IZMDC
|9,80
|156.451
|% -10,34
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|1.960
|% -9,26
|
|THYAO
|14,25
|460.577.479
|% -0,84
|
|ASELS
|28,54
|426.140.468
|% 0,63
|
|KRDMD
|2,70
|172.038.484
|% -0,37
|
|ODAS
|2,09
|167.785.922
|% 1,95
|
|TUPRS
|111,60
|160.630.651
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,52
|128.898.248
|% -0,65
|
|ODAS
|2,09
|167.785.922
|% 1,95
|
|CEMAS
|1,25
|95.502.241
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,18
|80.100.713
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,50
|96.085.476
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8691
|7,9086
|% 0,43
|
|Frank
|6,2032
|6,2406
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6249
|1,6331
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|13,13
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,35
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,61
|58,61
|-0,70
|
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