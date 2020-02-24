***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 10:14
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821096
BIST
10:54114.708
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -2.121,22
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
114.156
10:546,1484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0565
|Açılış
|: 6,1020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1220
|
6,1495
En Düşük
6,0929
10:546,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0462
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6170
|
6,6587
En Düşük
6,5989
10:54330,33
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 8,32
|Açılış
|: 330,33
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
330,33
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|86.786.400
|% 20,00
|
|RALYH
|9,43
|38
|% 15,00
|
|YBTAS
|5.656,70
|192.328
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|52.114
|% 9,94
|
|HUBVC
|37,22
|48.596.823
|% 9,86
|
|DARDL
|4,96
|51.753
|% -9,98
|
|FENER
|14,74
|72.595.547
|% -8,45
|
|SALIX
|5,30
|1.823
|% -7,67
|
|BEYAZ
|3,40
|40.807
|% -7,61
|
|ORMA
|4,48
|797
|% -7,44
|
|THYAO
|13,99
|354.005.983
|% -3,65
|
|ASELS
|28,56
|186.652.384
|% -0,97
|
|KOZAA
|12,74
|169.284.514
|% 1,59
|
|IPEKE
|9,89
|132.476.689
|% 1,44
|
|KRDMD
|2,76
|105.503.026
|% -2,13
|
|TEKTU
|1,60
|66.274.532
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,76
|105.503.026
|% -2,13
|
|ODAS
|2,08
|69.328.642
|% -1,89
|
|IHLGM
|1,20
|39.068.603
|% -2,44
|
|EKGYO
|1,51
|41.703.096
|% -1,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9327
|7,9725
|% 0,77
|
|Frank
|6,2404
|6,2780
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6340
|1,6421
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|28,98
|
|Altın Gr.
|330
|330
|7,61
|
|Cumhuriyet
|2.142
|2.166
|-7,00
|
|Tam
|2.129
|2.182
|42,09
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|20,36
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,19
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,69
|3,69
|0,06
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|B. Petrol
|56,34
|56,34
|-1,60
|
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