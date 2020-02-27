***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 12:51
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821960
BIST
14:11111.758
En Yüksek
|Değişim
|: -2,96%
|| -3.413,26
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
14:116,1734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
14:116,7571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0596
|Açılış
|: 6,7460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7581
En Düşük
6,6963
14:11327,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,14
|Açılış
|: 327,13
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|362.647
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,38
|35.965.069
|% 7,07
|
|OYAYO
|3,14
|39.495.143
|% 6,80
|
|TSPOR
|4,94
|34.022.733
|% -19,02
|
|GSRAY
|3,22
|57.732.120
|% -18,07
|
|RYGYO
|7,83
|9.224.358
|% -12,90
|
|IHYAY
|1,15
|71.947.014
|% -12,21
|
|ALGYO
|15,70
|115.111.084
|% -11,80
|
|THYAO
|12,47
|1.451.393.056
|% -5,82
|
|ASELS
|27,66
|675.180.503
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,78
|578.531.647
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,29
|428.432.203
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,48
|274.812.632
|% -2,63
|
|IHLGM
|1,29
|428.432.203
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,78
|578.531.647
|% -4,47
|
|EKGYO
|1,48
|274.812.632
|% -2,63
|
|THYAO
|12,47
|1.451.393.056
|% -5,82
|
|ODAS
|2,06
|203.844.618
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9205
|7,9602
|% 0,02
|
|Frank
|6,3284
|6,3665
|% 0,84
|
|Riyal
|1,6395
|1,6477
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,75
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,75
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|19,96
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,66
|
|Çeyrek
|523
|534
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,73
|51,73
|-1,08
|