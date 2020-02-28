***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 12:08
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822680
BIST
12:45105.210
En Yüksek
|Değişim
|: -4,72%
|| -5.208,21
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
12:456,2538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0534
|Açılış
|: 6,2470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2560
En Düşük
6,1998
12:456,9124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0907
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
12:45327,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,72
|Açılış
|: 327,94
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,38
|11.051.915
|% 14,03
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,74
|17.646.279
|% 10,65
|
|OYLUM
|3,03
|5.399.425
|% 6,69
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,47
|20.552.479
|% -14,04
|
|THYAO
|11,30
|653.762.380
|% -7,00
|
|ASELS
|26,96
|463.527.307
|% -3,65
|
|GARAN
|9,45
|162.320.199
|% -7,26
|
|PETKM
|3,57
|125.349.526
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,29
|123.253.067
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,37
|117.886.825
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,19
|99.440.012
|% -7,75
|
|THYAO
|11,30
|653.762.380
|% -7,00
|
|YKBNK
|2,29
|123.253.067
|% -6,53
|
|ODAS
|1,92
|100.658.785
|% -5,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0456
|8,0859
|% 0,94
|
|Frank
|6,4701
|6,5091
|% 1,54
|
|Riyal
|1,6616
|1,6699
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|-4,99
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-1,01
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-0,49
|
|Çeyrek
|525
|536
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,89
|49,89
|-1,84
|