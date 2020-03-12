***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:00
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827353
BIST
12:0796.573
En Yüksek
|Değişim
|: -4,35%
|| -4.393,70
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.105
12:076,2408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0305
|Açılış
|: 6,2370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:077,0298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:07329,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,16
|Açılış
|: 329,82
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,98
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.531.307
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|223.862.665
|% 19,80
|
|SELEC
|8,75
|89.689.369
|% 18,56
|
|DEVA
|11,65
|127.229.924
|% 17,20
|
|ECZYT
|12,77
|74.898.143
|% 15,88
|
|IHEVA
|2,55
|4.714.459
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,02
|11.745.325
|% -19,68
|
|RYSAS
|4,58
|23.612.069
|% -19,51
|
|HUBVC
|16,12
|27.239.836
|% -19,40
|
|RYGYO
|4,30
|13.464.867
|% -19,32
|
|ASELS
|24,70
|294.114.250
|% -5,58
|
|THYAO
|8,92
|281.835.205
|% -7,18
|
|ECILC
|4,78
|223.862.665
|% 19,80
|
|MGROS
|23,62
|143.413.990
|% 2,79
|
|GARAN
|9,02
|138.431.292
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,98
|92.813.220
|% -12,50
|
|ODAS
|1,38
|98.870.009
|% -14,29
|
|ADESE
|1,29
|65.414.719
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,17
|57.729.411
|% -5,65
|
|ECILC
|4,78
|223.862.665
|% 19,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9454
|7,9852
|% 0,08
|
|Frank
|6,6383
|6,6783
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6573
|1,6656
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,16
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.218
|-5,00
|
|Tam
|2.175
|2.229
|-5,20
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|-2,51
|
|Çeyrek
|527
|539
|-1,26
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