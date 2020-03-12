***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:53
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827412
BIST
12:5796.565
En Yüksek
|Değişim
|: -4,36%
|| -4.401,46
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
12:576,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,2320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:576,9987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,9990
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:57327,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,82
|Açılış
|: 327,47
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.674.929
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|271.058.408
|% 19,80
|
|SELEC
|8,72
|109.540.768
|% 18,16
|
|DEVA
|11,72
|161.550.748
|% 17,91
|
|ECZYT
|12,91
|98.230.642
|% 17,15
|
|IHEVA
|2,55
|4.988.135
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,11
|32.297.130
|% -19,45
|
|RYGYO
|4,33
|17.222.602
|% -18,76
|
|ALCTL
|13,18
|14.127.404
|% -18,69
|
|RYSAS
|4,64
|27.790.977
|% -18,45
|
|ASELS
|24,96
|369.173.486
|% -4,59
|
|THYAO
|8,96
|316.852.245
|% -6,76
|
|ECILC
|4,78
|271.058.408
|% 19,80
|
|GARAN
|9,03
|165.097.894
|% -5,74
|
|MGROS
|23,46
|163.152.596
|% 2,09
|
|IHLGM
|0,98
|108.389.638
|% -12,50
|
|ODAS
|1,42
|120.048.932
|% -11,80
|
|ECILC
|4,78
|271.058.408
|% 19,80
|
|CEMAS
|0,80
|46.365.156
|% -13,04
|
|ADESE
|1,27
|73.238.202
|% -3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9176
|7,9573
|% -0,27
|
|Frank
|6,6131
|6,6530
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6551
|1,6634
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|-13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|-11,42
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|-5,52
|
|Çeyrek
|526
|538
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,01
|